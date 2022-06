Coupleontour gibt wieder einmal ein Babyupdate! Die Influencerinnen Vanessa und Ina hatten lange versucht, sich den großen Traum vom Elternglück zu erfüllen – dank einer Samenspende erwarten die beiden Frauen mittlerweile auch tatsächlich ihr erstes Kind. Bis zur Geburt ist es gar nicht mehr lange hin. Vanessa, die das Baby bekommt, ist heute in der 36. Schwangerschaftswoche angekommen. Ende der 35. Woche verriet das Paar noch, wie groß und schwer seine ungeborene Tochter aktuell ist.

Auf Instagram teilten Coupleontour gestern ein professionelles Foto, auf dem sie eine große Ananas vor die Linse halten. "Die kleine Maus wiegt circa 2,3 Kilo und ist etwa 46,2 Zentimeter groß. Diese Ananas wiegt genauso viel wie sie", schrieben die stolzen Eltern in spe zu der Aufnahme. Das Obst in der Hand zu halten und zu wissen, dass auch das Baby schon so schwer ist, sei für die zwei ein ziemlich "komisches Gefühl". Zudem gibt es kurz vor Ende noch ein kleines Problem. "Langsam geht es wirklich dem Ende zu und es wird auch immer schwieriger, Obst und Gemüse zum Vergleich zu finden", witzelten die Netzbekanntheiten.

In ihrer Story meldeten sich die Ladys außerdem noch mit ein paar Infos rund um ihren Babyendspurt. Denn in zwei Wochen wäre ihr Kind schon keine Frühgeburt mehr. "In fünf Wochen ist der errechnete Entbindungstermin, der Kinderwagen ist bestellt – wir haben eigentlich alles zusammen", erzählten sie. Vanessa habe mittlerweile etwa fünf Kilogramm zugenommen und einen Bauchumfang von 92 Zentimetern.

TikTok / coupleontour Vanessa und Ina im Dezember 2021

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Instagram / coupleontour Die Coupleontour-Stars Ina und Vanessa

