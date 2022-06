Das Web-Duo Coupleontour gibt ein süßes Update zur Schwangerschaft! Gemeinsam mit ihrer Frau Ina erwartet Vanessa ihr erstes Kind: Die zukünftigen Mamas können sich auf eine kleine Tochter freuen! Tatsächlich dauert es auch gar nicht mehr allzu lange, bis sie ihr Mädchen zum ersten Mal in die Arme schließen können: Vanessa befindet sich inzwischen in der 34. Schwangerschaftswoche – und das sieht man ihr so langsam auch an!

Anfangs hatte ihr Babybauch sich nur zögerlich bemerkbar gemacht. Doch damit ist jetzt Schluss, wie die Influencerinnen in ihrer Instagram-Story zeigen: Hier veröffentlichten die Mädels ein paar süße Videos, in denen Vanessa stolz ihre XXL-Babykugel in die Kamera hält, während Ina sie liebkost. "Der ist so groß geworden!", freuen sich die Mamas über den Wachstumsschub. Mal sehen, was sich in den kommenden sechs Wochen der Schwangerschaft wohl noch so tun wird!

Apropos Wachstum: In ihrem jüngsten Posting verrieten Vanessa und Ina, dass ihr Baby nun etwa 2.100 Gramm wiege und 45 Zentimeter groß sei. "Wir sind schon so gespannt, wie unser Schatz aussieht", jubelten die Webstars außerdem.

Anzeige

Instagram / coupleontour Ina und Vanessa von Coupleontour

Anzeige

TikTok / coupleontour Vanessa und Ina im Dezember 2021

Anzeige

Instagram / coupleontour Vanessa und Ina im Oktober 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de