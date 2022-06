Bei ihr geht es ganz schön heiß her! Daisy Lowe (33) schreckt vor Nacktheit nicht zurück und zog sich bereits für die Magazine Playboy und Esquire aus. Auch im Netz präsentiert sie sich gerne sexy und setzt dabei ihre Kurven gekonnt in Szene. Ihre erotische Seite lebt sie jedoch auch gerne mit ihrem langjährigen Freund und Bauträger Jordan Saul aus. Mit Jordan tobt sich Daisy nämlich gerne öfters am Tag im Schlafzimmer aus!

In einem Interview mit The Sun gab die Beauty zu, dass sie am liebsten mehrmals täglich Sex hat: "An einem guten Tag, vorzugsweise zwei- oder dreimal, wenn es möglich ist." Das liege jedoch nicht nur am Spaßfaktor. Die Schäferstündchen haben für sie auch eine ganz besondere Funktion. "Es war für mich schon immer so, dass ich mich mit gutem Sex viel besser gefühlt habe – Orgasmen sind hervorragend zum Stressabbau", gab die 33-Jährige offen preis.

Daisy verriet im Interview aber nicht nur ihre Vorlieben im Bett, sondern auch, was sie am besten in Stimmung bringt. So soll sie nicht nur frisch nach dem Duschen und beim Tragen von sexy Unterwäsche am lustvollsten sein. Folgende Fähigkeit reize Daisy auch besonders: "Ein guter Autofahrer ist superanziehend."

