Mit XXL-Babybauch: Daisy Lowe strahlt auf BAFTA-Afterparty!

Daisy Lowe (34) steht die Schwangerschaft ausgezeichnet! Im vergangenen Jahr durfte das britische Model sich über ein Highlight nach dem anderen freuen: Im September machte ihr Partner Jordan Saul ihr einen romantischen Antrag. Wenig später gab das Paar bekannt, dass es seinen ersten Nachwuchs erwartet. Inzwischen dürfte es aber nicht mehr allzu lange bis zur Geburt sein – Daisy präsentierte auf einem Event nun nämlich eine kugelrunde Körpermitte!

Auf der Vogue-BAFTA-Afterparty lichteten die Fotografen Daisy und ihren Verlobten in stylishen Looks ab. Auf den Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, trug der werdende Vater einen eleganten schwarzen Anzug, bei seiner Partnerin hingegen durfte es etwas ausgefallener sein: Die 34-Jährige trug ein goldenes Glitzerkleid mit den passenden Schuhen, dazu kombinierte sie einen lässigen Cardigan. Vor allem fiel aber ihr strahlendes Lächeln auf – die Mama in spe scheint die Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen.

Vor Kurzem hatte die Beauty im Interview mit Grazia auch deutlich gemacht, dass sie sich mit ihren Schwangerschaftskurven ziemlich wohlfühlt: "Ich lerne, all meine neuen Fettpolster und Rundungen zu lieben, denn in ihnen wächst ein sehr kostbares kleines Leben heran."

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrem Schatz Jordan Saul an Weihnachten 2022

Instagram / daisylowe Daisy Lowe im Januar 2023

Instagram / daisylowe Jordan Saul und Daisy Lowe

