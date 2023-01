Zum Geburtstag: Daisy Lowe präsentiert stolz ihre Babykugel

Daisy Lowe (34) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein! Seit 2020 gehen das Model und sein Liebster Jordan Saul gemeinsam durchs Leben. Einen Monat nach der Verlobung gab das Traumpaar im Oktober vergangenen Jahres stolz bekannt, dass es ersten gemeinsamen Nachwuchs erwartet. Seitdem teilt die dunkelhaarige Schönheit regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Schwangere – so auch jetzt: Daisy feierte mit XXL-Kugel ihren 34. Geburtstag!

Auf ihrem Instagram-Account teilte die Schwangere einige Aufnahmen von ihrem Geburtstagswochenende: Auf einem Bild strahlt Daisy in einem tief ausgeschnittenen Kleid, während sie ihren Bauch liebevoll umarmt. Auf einem weiteren Bild kombiniert sie ihr Outfit mit einem eleganten Mantel. "Das vergangene Wochenende war so besonders... [...] Ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Liebe gespürt, vor allem, weil mein kleiner Bubba während der ganzen Party einen Purzelbaum schlug!", schrieb Daisy unter der niedlichen Bilderreihe.

Wenige Tage zuvor teilte sie bereits süße Bilder mit ihrem Verlobten Jordan aus der Tate Gallery of Modern Art in London: Für das Date wählte Daisy ein schwarzes Oberteil, das sie mit einer gesteppten Lederjacke kombinierte. Ihr Liebster trug hingegen ein weißes Shirt und eine dazu passende Beanie-Mütze. "34 sieht aus wie du und ich bis zur Unendlichkeit", schwärmte die Beauty unter der Bilderreihe.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrem Schatz Jordan Saul an Weihnachten 2022

Instagram / daisylowe Daisy Lowe im Januar 2023

Instagram / daisylowe Jordan Saul und Daisy Lowe im Januar 2023

