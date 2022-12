Komplett nackt: Daisy Lowe setzt ihren Babybauch in Szene

Daisy Lowe (33) scheint ihre Schwangerschaft in vollen Zügen zu genießen. Im vergangenen Oktober hatte die dunkelhaarige Beauty die freudige Neuigkeit verkündet, dass sie zum ersten Mal Nachwuchs erwartet. Erst einen Monat zuvor hatte sie sich mit ihrem Partner und dem Vater ihres Kindes Jordan Saul verlobt. Seitdem hält sie ihre Fans auf ihrem Social-Media-Account auch stets über ihre Schwangerschaft auf dem Laufenden. Nun setzte Daisy ihren mittlerweile recht runden Babybauch splitterfasernackt in Szene.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die 33-Jährige nun den Schnappschuss, auf dem sie freizügig vor dem Spiegel posiert. Lässig schaut Daisy in die Kamera, während sie ihre nackten Brüste mit nur einer Hand verdeckt. Augenscheinlich entschied sie sich an diesem Tag zudem für einen natürlichen Look, denn sie schien kein Make-up zu tragen und hatte ihre dunklen Haare in einem Dutt zusammengefasst. Auf dem Foto kam ihr mittlerweile XXL-Babybauch zudem bestens zur Geltung. "26. Schwangerschaftswoche", schrieb sie schlicht unter ihrem Post.

Unter dem Post brachten dann viele Nutzer ihre Begeisterung über die tolle Aufnahme zum Ausdruck. So schrieben viele Abonnenten, dass Daisy wirklich toll aussehe. "Du wirst ein wunderschönes Baby bekommen" oder "Absolut umwerfend" lauteten nur einige entzückte Kommentare. Auch ein paar Prominente ließen es sich nicht nehmen, den Schnappschuss zu kommentieren. So bekam das Model beispielsweise von Alexa Chung (39) ein Kompliment.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrem Schatz Jordan Saul an Weihnachten 2022

Instagram / daisylowe Daisy Lowe, Model

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrem Partner Jordan Saul

