Nackter Babybauch und Schmollmund: Daisy Lowe ist happy

Daisy Lowe (33) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Das britische Model ist seit Sommer 2020 mit seinem Partner Jordan Saul zusammen. Gemeinsam erwarten die beiden derzeit ihr erstes Kind. Die Schwangere versorgt ihre Community seit der freudigen Verkündigung ihrer Schwangerschaft im vergangenen Oktober immer mal wieder mit Schnappschüssen, auf denen ihr wachsender Babybauch zur Geltung kommt. So happy posiert Daisy nun mit Kind im Leib!

Auf Instagram teilte die Beauty nun einige Bilder, auf denen sie vor einer traumhaften Kulisse aus Sand und Meer steht. Sie trägt ein schwarzes T-Shirt, auf dem ein rotes Herz abgebildet ist. Spiegelt das etwa die große Liebe für ihr Ungeborenes wider? Das Top hat die 33-Jährige so hochgekrempelt, dass die neuen Rundungen ihres nackten Bauches perfekt zur Geltung kommen. Untenrum trägt die baldige Mama eine schlichte Leggings. Auf einem Pic macht sie einen Schmollmund, auf dem anderen hat sie die Augen zu und scheint das Wetter zu genießen. Mit den Worten "27 Wochen", verrät Daisy, dass sie sich derzeit im siebten Monat ihrer Schwangerschaft befindet.

Eine Woche zuvor hatte Daisy ein Foto hochgeladen, auf dem sie splitterfasernackt zu sehen ist. Lässig schaut sie in die Kamera, während sie ihre nackten Brüste mit nur einer Hand verdeckt. Fans waren sich sicher gewesen: Das Baby wird genauso schön werden wie seine Mama. "Absolut umwerfend", schwärmte ein User in den Kommentaren, an dem sich andere in ähnlicher Weise angeschlossen hatten.

