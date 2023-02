Erste Schwangerschaft: Daisy Lowe liebt ihre neuen Rundungen

Daisy Lowe (34) genießt ihre Schwangerschaft in vollen Zügen! Mit dem ersten Kind geht für das Model ein großer Traum in Erfüllung. Ihre freudigen Baby-News verkündete die Beauty nur einen Monat nach der Verlobung mit ihrem Schatz Jordan Saul im vergangenen Oktober. Inzwischen ist ihre Schwangerschaft schon recht fortgeschritten – und das sieht man ihr auch an: Daisy liebt ihre neuen Mama-Kurven!

Im Grazia-Interview erklärte die 34-Jährige: "Ich habe mich schon immer leidenschaftlich für ein positives Körpergefühl eingesetzt und für die Idee, alle meine Kurven zu lieben. Das war das Ethos meiner gesamten Karriere: nicht in eine bestimmte Form zu passen und meine natürliche Form zu lieben." Die Schwangerschaft fühle sich wie eine Erweiterung dessen an. Weiter schwärmte Daisy: "Ich lerne, all meine neuen Fettpolster und Rundungen zu lieben, denn in ihnen wächst ein sehr kostbares kleines Leben heran."

Dass gerade ein Baby in ihr gedeiht, macht die Schönheit einfach nur dankbar: "Ich wollte Mutter werden, seit ich herausgefunden habe, dass mein Körper in der Lage ist, Leben zu schaffen. Es hat verdammt lange gedauert, bis ich so weit war, aber ich bin überglücklich, meinen sich verändernden Körper zu erleben." Seht ihr das wie Daisy? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / daisylowe Daisy Lowe, Model

Instagram / daisylowe Daisy Lowe, Model

Instagram / daisylowe Daisy Lowe im Januar 2023

