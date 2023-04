"Unser Osterei": Daisy Lowe ist Mama einer Tochter geworden

Daisy Lowe (34) hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Im Oktober 2022 hatten die Britin und ihr Verlobter Jordan Saul ihre Fans mit süßen Neuigkeiten erfreut: Sie werden zu ersten Mal Eltern. Ihr Babyglück hatte die Tochter von Musiker Gavin Rossdale (57) im Netz verkündet und seitdem teilt sie regelmäßig stolze Bilder ihres wachsenden Babybauchs. Und nun ist es endlich so weit: Daisy ist zum ersten Mal Mama geworden.

Pünktlich zum Osterfest verkündet Daisy die frohe Botschaft auf Instagram. "Unser Osterei ist endlich geschlüpft! Ivy Love Saul, du hast alle meine Träume wahr werden lassen – unser Traummädchen. Ich habe noch nie so viel Glück erlebt. Ich kann nicht aufhören, vor Freude zu weinen", freut sich die Neu-Mama. Dazu postet sie ein erstes Foto der frisch gebackenen Eltern, die die kleine Ivy glücklich anlächeln. Mit dabei war wohl auch Daisys Mama Pearl, die das Foto ihrer kleinen Enkelin schoss.

Ihre Schwangerschaft schien Daisy in vollen Zügen genossen zu haben. Noch im Februar verriet sie Grazia, dass sie ihre neuen Kurven sogar richtig liebe. "Ich lerne, all meine Fettpolster und Rundungen zu lieben, denn in ihnen wächst ein sehr kostbares kleines Leben heran", erklärte sie. Außerdem sei das Model schon immer dafür gewesen, Kurven zu feiern. Man solle nicht in eine bestimmte Form passen, sondern seine "natürliche Form" lieben.

Instagram / daisylowe Daisy Lowe mit ihrem Schatz Jordan Saul an Weihnachten 2022

Instagram / daisylowe Daisy Lowe im Januar 2023

Getty Images Daisy Lowe und Jordan Saul in London 2021

