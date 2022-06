Princess Charming ist endlich zurück – ab heute ist die erste Folge der neuen Staffel bei RTL+ abrufbar! Die Projektleiterin Hanna sucht im Rahmen der beliebten Kuppelshow auf der griechischen Insel Rhodos nach der großen Liebe. Im Laufe des Formats darf die Princess insgesamt 19 Singles bei spannenden Gruppendates und romantischen Rendezvous kennenlernen. Jetzt traf sie erstmals auf ihre Kandidatinnen. Aber wie kommt Hanna denn eigentlich bei den Singles an?

In der Auftaktfolge fuhr die Hannoveranerin in einem sexy Leder-Outfit auf einem Motorrad in die Villa und ließ die Herzen ihrer Liebesanwärterinnen direkt höherschlagen. "Sie hat ein superschönes Gesicht", schwärmte die Influencerin Jay beispielsweise nach der ersten Begegnung mit der Princess. Und auch die Studentin Dora war ganz hin und weg. "Ich glaube, sie ist auf jeden Fall eine Frau, in die man sich verlieben kann. Sie hat auf jeden Fall schon mal Crush-Potenzial", brachte sie ihre Begeisterung zum Ausdruck.

Und wie ist Hannas erster Eindruck von den 19 Single-Ladys? "Ich hatte bei allen ein unglaublich gutes Gefühl, dass sie unglaublich sympathisch sind, dass sie wirklich Lust haben, da zu sein", betonte die 28-Jährige nach ihrer Ankunft in der Villa.

Die Kandidatinnen der zweiten "Princess Charming"-Staffel

Die "Princess Charming"-Kandidatin Dora

Hanna, neues Gesicht der zweiten "Princess Charming"-Staffel

