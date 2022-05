Die beliebte Kuppelshow Princess Charming geht schon bald in die zweite Runde! Nach der Rechtsanwältin Irina Schlauch wird schon bald die Projektleiterin Hanna im Rahmen des lesbischen Datingformats nach ihrer Mrs. Right suchen: Die zweite Staffel geht bereits am 14. Juni auf der Streamingplattform RTL+ an den Start. Jetzt sind auch endlich die Singles bekannt, die um Hannas Gunst buhlen werden!

Laut RTL wollen insgesamt 19 Single-Frauen Hanna auf der griechischen Insel Kreta näher kennenlernen: Unter anderem suchen die Immobilienmaklerin Anastasia, die Erzieherin Aylin, die Unternehmerin Carolin und die Personalerin Charlotte bei "Princess Charming" nach der großen Liebe. Aber auch die Studentin Dora, die Influencerin Jay, die IT-Assistentin Jessica und die Verkaufsberaterin Jasmin wollen die Show an Hannas Seite verlassen.

Zudem sind auch die psychotherapeutische Heilpraktikerin Jördis, die Personalsachberaterin Katharina und die Kampagnenmanagerin Kim mit von der Partie. Die Single-Ladys bekommen aber Konkurrenz von der Barkeeperin Laura, der angehenden Studentin Lena, der Sängerin Maria, der Krankenschwester Paula und der Berlinerin Sabcho. Die Ärztin Sarah, die Tänzerin Tyshea und die Kauffrau für Büromanagement Vivien runden den bunten Cast ab.

RTL Hanna, die neue "Princess Charming"

RTL Anastasia, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Aylin, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Jay, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Sarah, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Carolin, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Charlotte, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Die "Princess Charming"-Kandidatin Dora

RTL Jasmin Amelia, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Jessica, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Die "Princess Charming"-Teilnehmerin Jördis

RTL Katharina, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Kim, "Princess Charming"-Single

RTL Die "Princess Charming"-Teilnehmerin Laura

RTL Lena, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

RTL Maria, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Paula, Kandidatin der zweiten "Princess Charming"-Staffel

RTL Sabcho, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Sarah, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL Die "Princess Charming"-Kandidatin Tyshea

RTL Vivien, "Princess Charming"-Kandidatin 2022

