Akeem Omolade hat sich im Laufe seiner Karriere einen großen Namen in der Welt des Sports gemacht: Der gebürtige Nigerianer stand während seiner Profi-Laufbahn für große italienische Fußballvereine wie beispielsweise FC Turin, Mazara oder auch Ribera 1954 auf dem Platz. 2017 beendete er seine aktive Karriere dann jedoch. Jetzt müssen sich seine Fans für immer von ihm verabschieden: Akeem ist im Alter von nur 39 Jahren verstorben.

Laut eines Berichts von The Sun gab diese traurige Nachricht jetzt der Fußballverein FC Turin bekannt. "Präsident Urbano Cairo und der gesamte Fußballverein nehmen nach dem Tod unseres ehemaligen Spielers Akeem Omolade Anteil an der großen Trauer der Familie Omolade", heißt es in dem offiziellen Statement. Zudem schreibt der Sportverband: "Die gesamte FC-Turin-Familie spricht seinen Liebsten, seinen Eltern und seinen vielen Freunden ihr tiefstes Mitgefühl aus." Akeems Familie äußerte sich bislang noch nicht öffentlich zum Tod des Fußballspielers.

Die genauen Umstände von Akeems Tod sind bisher noch nicht geklärt. Laut Medienberichten sei der Sportler am Montag leblos in einem Auto in der italienischen Stadt Palermo aufgefunden worden. Erste Untersuchungen hätten ergeben, dass er wohl keine äußerlichen Verletzungen aufwies.

Anzeige

Instagram / elysdaddy Akeem Omolade, ehemaliger Fußballspieler

Anzeige

Instagram / elysdaddy Akeem Omolade im Mai 2020

Anzeige

Instagram / elysdaddy Akeem Omolade

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de