Romee Strijd (26) meldet sich mit einem süßen Babyupdate bei ihren Fans! Für das Supermodel könnte es aktuell nicht besser laufen. Im Dezember 2020 brachte sie ihre erste Tochter zur Welt. Anfang des Jahres wurde die hübsche Blondine mit einem romantischen Heiratsantrag im Ski-Urlaub überrascht. Vor wenigen Wochen verkündeten sie und ihr Liebster Laurens van Leeuwen (31), dass sie zum zweiten Mal Nachwuchs erwarten. Nun gaben die beiden Turteltauben das Babygeschlecht bekannt!

Via Instagram verkündete Romee am Montag: Sie und Laurens werden zum zweiten Mal Eltern einer kleinen Tochter! "Junge oder Mädchen? Swipe, um es zu sehen", schrieb die 26-Jährige unter die Bilderreihe. Während auf dem ersten Schnappschuss die noch dreiköpfige junge Familie zu sehen ist, zeigte das zweite Foto eine rosarote Rauchwolke samt Konfetti.

Wie happy Romee in ihrer Schwangerschaft ist, beweist das holländische Model immer wieder im Netz. Ihre immer praller werdende Babykugel setzt sie dabei oft gekonnt in Szene. Auch Romees Community ist total begeistert von ihrem Gender-Reveal. Neben zahlreichen Glückwünschen sammelten sich so einige Herz-Emojis in der Kommentarspalte unter ihrem Post.

Instagram / laurensvleeuwen Laurens van Leeuwen und Romee Strijd im Januar 2022

Instagram / romeestrijd Romee Strijd und Laurens van Leeuwen im Juni 2022

Instagram / romeestrijd Supermodel Romee Strijd, Juni 2022

