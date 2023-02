Coole Gang: So lässig posiert Romee Strijd mit ihrer Familie

Romee Strijd (27) ist stolz auf ihre kleine Familie! Das einstige Victoria's Secret-Model ist vergangenes Jahr zum zweiten Mal Mama geworden. Nesthäkchen June machte das Familienglück der Niederländerin und ihres Partners Laurens van Leeuwen (32) im November komplett. Das zeigt das Model immer wieder total stolz mit süßen Schnappschüssen im Netz. So cool posiert Romee nun mit ihrem Liebsten und ihren beiden Töchtern!

Auf Instagram zeigt sich die glückliche Familie mal von einer ganz anderen Seite. Auf einem süßen Schnappschuss posieren die vier im Partnerlook und lachen in die Kamera. Dabei sind sie allesamt in Schwarz gekleidet und Romee sowie ihre älteste Tochter Mint tragen sogar jeweils eine lässige Sonnenbrille. Während die Zweijährige ausgelassen mit ihrer Mama Grimassen schneidet, scheint ihre kleine Schwester noch nicht so recht zu wissen, in was sie da hineingeraten ist. "June ist nicht sicher, was sie von alldem halten soll", schreibt auch das Model belustigt zu dem Familienfoto.

Vor einem Jahr stellte Laurens seiner Herzensdame ein weiteres Mal die Frage aller Fragen. Obwohl das Paar sich bereits 2018 standesamtlich das Jawort gegeben hatte, wollte er seine Romee auch noch einmal kirchlich heiraten! Vor einer malerischen Winterkulisse mitten in den Bergen ging er dafür vor ihr auf die Knie. "Ich habe Ja gesagt", schrieb die 27-Jährige damals glücklich zu dem atemberaubenden Bild.

Getty Images Romee Strijd, Model

Instagram / romeestrijd Romee Strijd, Mint van Leeuwen, Mint van Leeuwen, Laurens van Leeuwen

Instagram / romeestrijd Romee Strijd und Laurens van Leeuwen

