Heftiger Blutverlust! Romee Strijd schildert schlimme Geburt

Romee Strijd (27) spricht offen über eine traumatische Erfahrung! Das Topmodel und Partner Laurens van Leeuwen (32) haben vor ein paar Monaten ihr zweites Kind bekommen: Nach Töchterchen Mint erblickte im November Nesthäkchen June das Licht der Welt. Bisher hatte die Mama sich nicht dazu geäußert, wie die Entbindung verlaufen ist. Doch jetzt enthüllte Romee: Die Geburt war ziemlich gefährlich für sie!

In einem YouTube-Video schilderte das Paar nun, wie damals alles abgelaufen sei: Die Mutter habe June auf natürlichem Weg entbinden können, aber die gewünschte Schmerzmedikation habe nicht angeschlagen. Doch das war noch nicht das Schlimmste – direkt nach der Entbindung ging es Romee sehr schlecht! "Der Krankenschwester war aufgefallen: 'Hm, Sie verlieren ganz schön viel Blut.' Wir haben abgewartet, aber es hörte nicht auf und irgendwann kam es zu einem Punkt, an dem ich mich ein bisschen schwach gefühlt habe", berichtete die Beauty. "An dem Punkt hatte ich etwa zwei Liter Blut verloren. Dann haben sie erklärt, dass wir in den Operationssaal müssen, um zu checken, dass alles aus mir herausgekommen ist."

Weiter erinnerte sich Romee: "Laurens ist währenddessen bei June geblieben, was sehr hart für uns alle war... Drei Stunden später war ich immer noch nicht zurück, habe immer noch Blut verloren im OP. Laurens kam auf meine Bitte hin irgendwann mit dem Baby dazu, aber ich konnte kaum reden, weil ich so schwach war." Laurens erzählte weiter: "Sie erklärten mir, dass der Eingriff nicht den gewünschten Effekt hatte und dass sie immer noch sehr viel Blut verlieren würde. An diesem Punkt habe ich angefangen, mir wirklich Sorgen zu machen." Drei Blutkonserven von Spendern hätten schließlich Abhilfe geschaffen. In den darauffolgenden Wochen habe die 27-Jährige aber noch deutlich mit dem Blutverlust und niedrigen Eisenwerten zu kämpfen gehabt.

