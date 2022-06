Cathy (34) und Mats Hummels' (33) Ehe beschreitet das verflixte siebte Jahr – und die Mutter eines Sohnes sorgt direkt für Irritation. Um die Beziehung der Influencerin und des Profifußballers ranken sich schon seit dem vergangenen Jahr zahlreiche Gerüchte. Obwohl die beiden noch verheiratet sind, wurden dem Kicker Liebeleien mit Lisa Marie Straube und Germany's next Topmodel-Siegerin Céline Bethmann (23) und derzeit mit Julia Nikola Gauly nachgesagt. Ihre Trennung haben die beiden trotzdem nie öffentlich bestätigt. Stattdessen meldete sich Cathy nun zu ihrem siebten Hochzeitstag im Netz!

Via Instagram teilte die 34-Jährige mehrere Schnappschüsse von sich, Mats und ihrem gemeinsamen Sohn Ludwig. Dazu schrieb Cathy außerdem kryptische Zeilen, in denen sie ironisch ihr angebliches Ehe-Aus zu kommentieren schein: "Das verflixte siebte Jahr... In liebevoller Erinnerung an den 15. Juni 2015" – ein Wortlaut, den man für gewöhnlich von Beerdigungen kennt. Während sie ihren Mann in keinem Wort erwähnt und auch nicht markiert, lenkte die Moderatorin den Fokus schließlich auf ihren Spross Ludi: "Auf diesem Bild seht ihr meine größte Liebe L."

Bei ihren Followern sorgte Cathy mit diesen Worten für Verwirrung und heizte die Spekulationen um ihren Beziehungsstatus erneut an. Doch ob getrennt oder nicht – in einem Punkt sind sich die kommentierenden Fans einig: "Hauptsache sie kümmern sich um den Kleinen", wie ein User betonte.

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

Instagram / cathyhummels Mats, Ludwig und Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy und Mats Hummels mit ihrem Sohn Ludwig

