Mats Hummels (33) kann es nicht lassen! Der Fußballer sorgte mit seinem Liebesleben in den vergangenen Wochen immer wieder für Schlagzeilen. Nachdem es Gerüchte über eine Trennung von Ehefrau Cathy (34) gegeben hatte, wurden dem Kicker mehrere Liaisons nachgesagt – unter anderem mit Model Céline Bethmann (23). Jetzt scheint der Sportler aber schon eine neue Schönheit an Land gezogen zu haben: Mats wurde knutschend auf Mallorca erwischt!

Aktuelle Bilder, die RTL vorliegen, zeigen den BVB-Star am Wochenende in Palma. In den Straßen der Inselstadt küsst Mats leidenschaftlich eine Brünette, weitere Aufnahmen zeigen die beiden zudem gemeinsam in einem Club. Einem Insider zufolge soll es sich bei der Kusspartnerin des Beaus um Julia Nikola Gauly handeln – die 27-Jährige ist Model, Influencerin und Bloggerin.

Was Mats Ehefrau Cathy wohl zu den erneuten Schlagzeilen sagen wird? Immerhin hielt sich die Unternehmerin zuletzt mit eindeutigen Aussagen zu ihrem Beziehungsstatus zurück. Zuletzt verbrachten die Eheleute gemeinsam mit Sohnemann Ludwig (4) sogar einen Urlaub in Miami.

Instagram / celinebethmann Céline Bethmann, April 2022

Getty Images Mats Hummels bei dem "Hugo Boss Store Event" in Düsseldorf

Instagram / cathyhummels Mats und Cathy Hummels im Mai 2022

