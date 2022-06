Biografie enthüllt: George Michael litt unter Drogensucht

Es kommen schockierende Details ans Licht. George Michael (✝53) war einer der größten Sänger seiner Zeit. Zusammen mit Andrew Ridgeley (59) gründete er 1981 das Duo Wham!. Damit war der Grundstein für den erfolgreichsten Weihnachtssong aller Zeiten gelegt. "Last Christmas" erschien 1984 und stieg seitdem jedes Jahr aufs Neue in die deutschen Single-Charts ein. Ausgerechnet an Weihnachten im Jahr 2016 verstarb George. Eine neue Biografie enthüllt jetzt den Absturz des Musikers.

In der Biografie "George Michael: A Life" beschreibt Autor James Gavin die letzten Lebensjahre des einst so erfolgreichen Musikers. Sie sollen von einem erschütternden Abstieg in illegale Substanzen, insbesondere der Droge GHB, geprägt gewesen sein. GHB ist auch als Liquid Ecstasy bekannt und kann Konsumenten in tiefe Bewusstlosigkeit versetzen und Gedächtnislücken hervorrufen. "Für Michael schien GHB wie vom Himmel gesandt", schreibt Gavin. "Abgesehen davon, dass es seine sexuelle Zwanghaftigkeit anheizte, gab es einem depressiven und selbstverachtenden Mann das Gefühl, attraktiv zu sein. Es brachte Freude, wo wenig war", erläutert der Autor weiter.

Bereits 2014 wurde George bewusstlos in seiner Badewanne gefunden: Er hatte eine GHB-Überdosis zu sich genommen – angeblich nicht die erste. Zwar machte der Sänger anschließend einen Entzug, doch als er zurückkehrte, "fiel er schnell in alte Muster zurück". 2016 starb er schließlich – offiziell – an Herzversagen.

ActionPress George Michael und Andrew Ridgeley als Popgruppe Wham!

Getty Images George Michael in London, 2007

Getty Images Sänger George Michael

