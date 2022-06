Nach Trennungsgerüchten: Steffi Giesinger sexy im Jeans-Look

Stefanie Giesinger (25) strahlt die Spekulationen weg! Bereits seit mehreren Wochen halten sich die Gerüchte, das schöne Model und sein Freund Marcus Butler (30) seien getrennt. Nachdem die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin selbst einen Hinweis gegeben hatte, waren dann auch alle Pärchenfotos der beiden plötzlich verschwunden. Doch Steffi lässt sich von den Vermutungen der Fans nicht beirren – und begeistert sie stattdessen mit sexy Fotos im Jeans-Look!

Anlässlich der Paris Fashion Week ist die Beauty derzeit in der Seine-Metropole. Zu der berüchtigten Modewoche schmiss sich die Wahlberlinerin mächtig in Schale – und präsentierte sich ihren Instagram-Followern in einer heißen Jeanskombi aus Minirock und einem aufwendigen Top in Schmetterlingsoptik. Einen Tag später posierte sie erneut im All-Denim-Style und gab dabei den Blick auf ihren trainierten Body frei.

Der Laufstegschönheit scheint es trotz aller Schlagzeilen über ihr Liebesleben bestens zu gehen. Erst vor einer Woche hatte Steffi ihren Bewunderern zudem große Neuigkeiten verkündet – sie hat sich eine Wohnung in Berlin gekauft. Die Investition feuerte die Gerüchteküche über die Trennung aber noch weiter an.

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger in Paris, Juni 2022

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger YouTuber Marcus Butler und Model Stefanie Giesinger

Anzeige

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Anzeige

Wie gefällt euch Steffis Jeans-Look? Wirklich sexy! Nicht mein Fall. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de