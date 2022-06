Stefanie Giesinger (25) schlägt ein neues Kapitel auf. Die neunte Germany's next Topmodel-Gewinnerin und der britische YouTuber Marcus Butler (30) sind seit ungefähr sechs Jahren ein Paar. Doch die glückliche Fassade der beiden fängt an zu bröckeln, denn die Gerüchte über eine mögliche Trennung der beiden nehmen immer mehr Form an. Nun verkündete Steffi sogar, sich eine eigene Wohnung gekauft zu haben – etwa ohne Marcus?

In ihrer Instagram-Story gab das Model überglücklich ein Update bekannt. So filmte sich die 25-Jährige grinsend, während sie durch ein Zimmer lief: "Ratet mal, wer heute ihre eigene Wohnung kauft." Im Anschluss sah man zwei Fotos von Steffi, die sie in einem Bürogebäude zeigen. Auf dem einen lehnt sie sich lässig an einem Stuhl an, während sie auf dem nächsten einen Freudensprung macht. Die Bilderreihe soll Steffis Freude verdeutlichen, denn sie kommentierte diese mit: "Wie ich von außen wirke. Wie ich mich aber eigentlich fühle." Zu guter Letzt folgte noch ein Dokument mit dem Berliner Wappen, auf dem "Verhandelt" steht.

Aber wird sie in ihrer neuen Wohnung ohne Marcus leben? Denn die ehemalige GNTM-Teilnehmerin erwähnt ihren Freund an keiner Stelle bei dem Kauf der neuen Unterkunft. Auch auf ihrem Account sind kaum noch Bilder von den beiden vorhanden. So muss man erst in das Jahr 2019 herunterscrollen, um die zwei auf einem Foto zusammen zu sehen.

Instagram / stefaniegiesinger Model Stefanie Giesinger

Instagram / stefaniegiesinger Stefanie Giesinger, Model

Instagram / stefaniegiesinger Marcus Butler und Stefanie Giesinger im Dezember 2021

