Süße Fotos: Posiert Álvaro Soler hier mit seiner Freundin?

Bestätigt Álvaro Soler (31) mit diesen Bildern seine neue Beziehung? Der Musiker und The Voice Kids-Coach sorgt nicht nur mit seiner beachtlichen Karriere für Schlagzeilen, sondern auch mit seinem Liebesleben. Denn im April 2021 gab er überraschend die Trennung von Sofia Ellar bekannt. Dabei schwärmte er kurz zuvor noch von der Spanierin im Promiflash-Interview. Eigentlich hieß es dann auch, er habe keine Zeit für die Liebe. Diese neuen Bilder von Álvaro zeigen ihn aber ziemlich vertraut mit einer hübschen Dame.

Gemeinsam mit einer Blondine posiert der Sänger bei dem Greentech Festival in Berlin. Dabei handelt es sich um Melanie Kroll – in ihren Social-Media-Storys teilte sie nämlich dieselben Eindrücke von der Veranstaltung. Álvaro legt liebevoll seine Hand an ihre Taille und drückt sie an sich. Die Beauty neigt dabei ihren Kopf an seinen. Das sieht doch ganz nach einem Liebes-Outing aus.

Weder Álvaro noch Melanie äußerten sich bisher dazu. Laut Bild wollen sie noch nicht über ihre Beziehung sprechen. Doch diese niedlichen Aufnahmen sprechen auch schon für sich.

Anzeige

AEDT/ Achtion Press Álvaro Soler und Melanie Kroll bei den Green Tech Awards, Juni 2022

Anzeige

Instagram / melaniekroll Melanie Kroll, Model

Anzeige

Getty Images Sänger Álvaro Soler, 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de