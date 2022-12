Kriegen nicht genug! Englische Spielerfrauen in Feierlaune

Die Frauen der englischen Elf ließen es mal wieder krachen! Aktuell ist die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar in vollem Gange. Während Deutschland bereits ausgeschieden ist, darf die englische Mannschaft noch auf den Sieg hoffen. Am morgigen Abend wird das Team um Kapitän Harry Kane (29) im Viertelfinale auf Frankreich treffen. Die besseren Hälften der Profikicker genossen ihre Zeit jetzt bei einem Privatkonzert von Robbie Williams (48)!

Bilder, die Daily Mirror vorliegen, zeigen die Freundinnen und Frauen der englischen Nationalspieler ausgelassen feiern. Am gestrigen Abend trat der ehemalige Take That-Star Robbie Williams im Hotel in Al Wakrah auf und verzückte die Ladys. Zu den Zuschauerinnen zählten Harry Maguires (29) Frau Fern Hawkins, Luke Shaws (27) Freundin Anouska Santos, Aine May Kennedy, die Freundin von Conor Gallagher (22), sowie Jack Grealishs (27) liebste Sasha Attwood.

Bereits vor einigen Tagen nach Englands Sieg gegen den Iran ließen einige der Frauen es sich nicht nehmen, ordentlich zu feiern. Fern, Sasha und Jordan Pickfords Schatz Megan Davison machten bis zwei Uhr nachts auf einem Luxusdampfer Party.

Anzeige

Instagram / sasha__rebecca Sasha Attwood, Freundin von Jack Grealish

Anzeige

Instagram / anouskasantos Anouska Santos und Luke Shaw und ihr Sohn Reign

Anzeige

Instagram / ainemaykennedy Aine May Kennedy und Conor Gallagher in Katar

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de