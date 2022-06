"Bauer sucht Frau"-Gerald und Anna werden wieder Eltern!

Familie Heiser wird größer! Bauer sucht Frau-Star Gerald und seine Frau Anna (32) sind ein Herz und eine Seele und einfach unzertrennlich. Das Paar hat sein Liebesglück bereits im vergangenen Jahr mit der Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes perfekt gemacht. Danach betonten der Landwirt und seine Liebste aber: Sie haben noch nicht genug – und planen weiteren Nachwuchs. Und jetzt ist es so weit – ihr Sohn bekommt ein Geschwisterchen.

Diese tollen Neuigkeiten verkündeten die zweifachen Eltern in spe auf ihren Instagram-Accounts. Dort posteten sie ein Video, in dem Mama, Papa und der kleine Leo ihre Hände zunächst aufeinanderstapeln – als sie sie wieder wegnehmen, ist ein Ultraschallbild zu sehen. "1+1=4", machten Anna und Gerald in der Bildunterschrift dann alles klar und verrieten, wie glücklich sie die erneute Schwangerschaft macht. "Unsere Familie wächst", freute sich das Duo zudem.

Die Fans sind ganz aus dem Häuschen und gratulieren unter dem Beitrag zu den Babynews – und auch einige "Bauer sucht Frau"-Bekanntheiten freuen sich mit. So kommentierte zum Beispiel Patrick Romers (26) Freundin Antonia Hemmer (22) den Babypost – allerdings ist sie nicht wirklich überrascht. "Ich habe das schon so lange geahnt. Herzlichen Glückwunsch", schrieb sie.

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna mit ihrem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heisers Baby

Instagram / anna_m._heiser Gerald und Anna Heiser im September 2020

