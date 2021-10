Die Familienplanung bei Bauer Gerald und seiner Anna (31) ist noch nicht abgeschlossen! Das Paar hatte sich vor einigen Jahren bei Bauer sucht Frau kennengelernt und geht seitdem gemeinsam durchs Leben. Mittlerweile sind die Turteltauben nicht nur verheiratet – im vergangenen Januar wurde ihr Liebesglück durch die Geburt ihres Sohnes Leon gekrönt. Doch das ist für die beiden noch nicht genug: Anna verriet jetzt, dass sie und Gerald ein weiteres Baby planen!

In ihrer Instagram-Story veranstaltete die 31-Jährige kürzlich eine Fragerunde. Dabei wollte ein Follower von ihr wissen, ob sie sich in naher Zukunft noch ein weiteres Kind wünscht. "Wir haben tatsächlich heute darüber gesprochen", meinte Anna und fügte an: "Es wäre schön, wenn Leon nächstes Jahr ein Geschwisterchen bekommen würde." Aber natürlich wissen die Eheleute auch, dass man eine Schwangerschaft nicht planen kann – und deshalb wollen sie es einfach dem Zufall überlassen.

Dass die gebürtige Polin total glücklich mit ihrem Sohnemann ist, hatte sie in den vergangenen Monaten bereits des Öfteren durchblicken lassen. Trotzdem macht ihr der neue Mama-Alltag auch hin und wieder zu schaffen. "Ich liebe es, Mutter zu sein, ich bin unendlich dankbar für Leon und ich liebe ihn abgöttisch – aber manchmal bin ich in meiner Rolle überfordert", gab sie kürzlich im Netz zu.

Instagram / gerald_r._heiser Bauer Gerald Heiser mit seiner Frau Anna und seinem Sohn Leon

Instagram / anna_m._heiser Anna Heiser mit ihrem Sohn Leon

TVNOW / Christian Stiebahl Bauer Gerald und Anna Heiser mit ihrem Sohn

