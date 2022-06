Wegen Druck: S-Club-7-Star Jo O'Meara war spielsüchtig

Sie spricht offen über diese Zeit. Jo O'Meara (43) feierte mit der britischen Band S Club 7 zwischen Ende der 1990er- und den frühen 2000er-Jahren große Erfolge. Als sich die Gruppe aufgelöst hatte, startete die Sängerin eine Solokarriere. Anfang Juni erzählte die Britin, dass sie 2016 während eines Flugs beinahe ums Leben gekommen wäre. Doch das war nicht ihr einziges Geständnis: Jo war früher spielsüchtig!

In der Talkshow "Thursday's Lorraine" gab sie zu, dass sie zum Höhepunkt ihres Ruhms unter einer Spielsucht gelitten habe: "[...] Mit der Band war es so geschäftig und hektisch, dass ich es einfach als eine Art Flucht aus der Realität nutzte, um für eine Weile mit mir selbst davonzulaufen." Laut Jo wussten ihre Bandkollegen von dem Problem: "Wenn wir in der Gegend unterwegs waren, hieß es immer: 'Wo ist Jo? [...] Oh, sie ist an den Spielautomaten.'" Sie betonte, dass es ihr dabei nicht ums Geld, sondern um den Nervenkitzel ging.

Jo habe die Sucht überwunden, als sie eines Tages "nicht ein einziges Mal auf eine Maschine geschaut" hatte. Die Musikerin stellte klar, dass es jedem passieren könne und sie jetzt anderen Betroffenen helfen wolle. Mit dem ehemaligen englischen Fußballspieler Peter Shilton drehte sie einen Film, in dem beide über ihre Probleme mit dem Glücksspiel sprechen, um andere zu inspirieren, Hilfe zu suchen.

Anzeige

Getty Images Die Mitglieder von S Club 7

Anzeige

Instagram / jo_omeara Jo O'Meara im März 2022 in London

Anzeige

Getty Images Der ehemalige Fußballspieler Peter Shilton

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de