Jo O'Meara (43) erinnert sich an einen schlimmen Moment in ihrem Leben zurück. Eigentlich könnte es bei der Musikerin kaum besser laufen: Nach einer erfolgreichen Karriere mit der Band S Club 7 ist sie seit mehreren Jahren als Solokünstlerin aktiv. Erst im vergangenen Jahr hat sie mit "With Love" ein neues Album rausgebracht. Dazu wäre es aber beinahe nicht gekommen: Jo wäre 2016 fast gestorben.

In dem Instagram-Format "Celebrity Skin Talk" erzählte die 43-Jährige dem Moderator Scott McGlynn: "Ich hatte im Flugzeug einen Darmverschluss und musste schnell operiert werden. Das hat mich fast umgebracht, um ehrlich zu sein." Während des Fluges habe man nichts für sie tun können. Nach der Landung sei sie dann aber direkt in eine Klinik gebracht worden: "Ich war für eine sehr lange Zeit im Krankenhaus"

Heute ist Jo offenbar wieder topfit. Im Netz zeigt sie ihren Fans regelmäßig, wie gut es ihr geht. Immer wieder teilt sie Fotos, auf denen sie ein strahlendes Lächeln im Gesicht hat oder Videos, in denen sie Sport treibt oder singt. Erst vor wenigen Tagen nahm sie an einem Charity-Fußballspiel teil.

Getty Images Jo O'Meara im Mai 2022 in London

Getty Images S Club 7 auf einer Pressekonferenz 2014

Instagram / jo_omeara Jo O'Meara im März 2022 in London

