Nach Tod von Paul: Jetzt meldet sich S-Club-7-Kollegin Jo!

Der Schock sitzt noch immer tief! Eigentlich wollte sich die britische Popband S Club 7 zu ihrem 25. Jubiläum wieder zusammenfinden und einige Auftritte absolvieren, doch diese Pläne wurden schnell verworfen. Das Gruppenmitglied Paul Cattermole (46) verstarb überraschend mit nur 46 Jahren und seine Bandkollegen zeigten sich sichtlich geschockt. Nun meldet sich die S-Club-7-Sängerin Jo O'Meara (43) zum überraschenden Tod von Paul!

Via Twitter schreibt die 43-Jährige: "Ich wollte mich bei allen Menschen aus tiefstem Herzen bedanken, die in den vergangenen Tagen so viel Liebe und Mitgefühl zeigten, nachdem Paul von uns gegangen ist." Die Musikerin meint weiter: "Der Tod von Paul war so unglaublich schrecklich für mich und die Band, ich bin total schockiert! Mein Herz ist gebrochen." Die Welt habe jemanden verloren, der sehr besonders gewesen sei und eine große Trauer sei entstanden, die nicht wieder verschwinden werde, meint Jo.

S Club 7 äußerte sich vor wenigen Tagen bereits mit einem anderen Statement und schilderte: "Wir sind zutiefst erschüttert über den Tod unseres Bruders Paul. Es gibt keine Worte, um die tiefe Traurigkeit und den Verlust zu beschreiben, den wir alle empfinden." Alle Bandmitglieder benötigen nun wohl einige Monate, um den Verlust zu verdauen.

Anzeige

Instagram / paul_cattermole Paul Cattermole im Januar 2022

Anzeige

Instagram / jo_omeara Jo O'Meara, Sängerin

Anzeige

Getty Images S Club 7 auf einer Pressekonferenz 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de