Jo O'Meara ist nach Rücken-OP schon wieder im Krankenhaus!

Jo O'Meara (43) muss einen Rückschlag verkraften. Im September musste der ehemaligen S Club 7-Sängerin bei einer Not-OP eine Bandscheibe ersetzt werden. Doch diese verlief anders als erwartet. Nur einen Monat später musste sich die Musikerin wegen starker Schmerzen erneut einer Operation unterziehen. Aber auch nach ihrem jüngsten Krankenhausaufenthalt ist kein Ende in Sicht. Jo teilte ihren Fans nun mit, dass sie schon wieder in der Klinik ist.

"Wann werde ich endlich eine Pause bekommen? Ich dachte, ich wäre auf dem Weg der Besserung", zeigte sich die 43-Jährige geknickt auf Instagram. Dazu veröffentlichte sie ein Foto ihrer Armbeuge, an der eine Venenkanüle angebracht war. Doch was war passiert? "Heute Morgen um 4:00 Uhr waren die Schmerzen so schlimm wie noch nie. Da sind wir also wieder! Ich bin am Boden zerstört", erklärte Jo ihren Followern.

Zahlreiche Fans versuchten, die Blondine daraufhin aufzumuntern und wünschten ihr eine gute Besserung. "Ich schicke dir ganz viel Liebe. Du wirst das durchstehen", kommentierte eine Userin den Beitrag der Sängerin. "Werd schnell wieder gesund, wir alle lieben dich und sind da für dich, wenn du was brauchst. Du bist so mutig", schrieb eine weitere Followerin.

Instagram / jo_omeara Jo O'Meara im Krankenhaus, September 2022

Getty Images Jo O'Meara, Sängerin

Getty Images Jo O'Meara im Mai 2022 in London

