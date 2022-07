So rund: Barron Hiltons Frau zeigt stolz ihren XXL-Babybauch

So groß ist Tessa Hiltons (28) Babykugel. Anfang des Jahres haben das Model und sein Mann Barron Hilton bekannt gegeben, dass sie ihr zweites gemeinsames Kind erwarten. Das Geschwisterchen ihrer Tochter Milou Alizée soll noch in diesem Sommer das Licht der Welt erblicken. Geplant hatten sie ihren erneuten Nachwuchs zwar nicht, aber das Paar freut sich sichtlich auf sein zweites Baby. Jetzt präsentierte Tessa strahlend ihre Babykugel.

Auf einer Veranstaltung in Los Angeles setzten die Beauty und der Hotelerbe den Babybauch in Szene. Tessa trug ein goldfarbenes Kleid aus Seide, das ihre Kurven umspielte. Zu diesem Glow-Look kombinierte die 28-Jährige eine Jacke in der Optik eines Sakkos. Zusätzlich lenkte der stolze Papa den Fokus auf den Bauch seiner Liebsten, weil Barron liebevoll eine Hand auf ihre Rundung legte.

Neben Tessa und Barrons Baby freuen sich die Hiltons aber auf noch ein weiteres Kind: Nicky Hilton (38) ist ebenfalls hochschwanger und zählt schon die Tage bis zur Geburt. Jedoch bleibt es abzuwarten, ob Nicky oder Tessas Spross zuerst auf die Welt kommt.

Anzeige

Instagram / tessahiltonofficial Barron Hilton mit seiner Tocher Milou im Juni 2020

Anzeige

ActionPress / Zuma Press Tessa Hilton im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Barron Hilton mit seiner Frau Tessa bei der New York Fashion Week

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de