Da schwebt aber jemand im Babyhimmel! Die Hilton-Familie konnte sich erst kürzlich über Nachwuchs freuen: Anfang des Jahres gaben Barron Hilton und seine Frau Tessa Gräfin von Walderdorff feierlich bekannt, dass sie stolze Eltern eines kleinen Mädchens geworden sind. Der kleine Bruder von Paris Hilton (39) machte die Blondine damit zur stolzen Tante – und wie gut ihr diese Rolle gefällt, bewies sie nun auch ihrer Social-Media-Community!

Diese Aufnahmen dürften zahlreiche Follower-Herzen höherschlagen lassen! Die Hotelerbin postete einen niedlichen Clip auf Instagram: Gewohnt gestylt mit Leo-Kleid und XXL-Sonnenbrille filmt sie sich im Sitzen – und hält dabei das Töchterchen ihres Bruders liebevoll im Arm. "Verliebt in meine wunderschöne Baby-Nichte Milou. #TanteParis", lautete der Text zum Video. Die Liebe scheint auf Gegenseitigkeit zu beruhen – denn Klein-Milou schläft ganz zufrieden und ruhig auf der Brust der 39-Jährigen.

Für Barron und Tessa ist es der erste Nachwuchs. Das Paar hatte sich 2016 in einem Restaurant kennengelernt. Nachdem sie sich ein Jahr später verlobt hatten, gaben sie sich dann im Sommer 2018 das Jawort in einer romantischen Zeremonie auf der Insel St. Barts das Jawort – und setzten ihrem Glück mit der Geburt ihres Kindes am 11. März 2020 letztendlich die Krone auf.

Instagram / tessahiltonofficial Barron Hilton und Tessa Gräfin von Walderdorff mit ihrer Tochter Milou Alizée

Instagram / tessahiltonofficial Barron Hilton mit seiner Tocher Milou im Juni 2020

Getty Images Barron und Paris Hilton



