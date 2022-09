Name verraten: Barron Hiltons zweites Baby ist auf der Welt!

Familienzuwachs im Hause Hilton! Schon im März 2020 durften Barron Hilton und seine Frau Tessa Hilton (28) ihr erstes gemeinsames Kind begrüßen – Töchterchen Milou. Im Februar verkündeten der Bruder von Paris Hilton (41) und die Gräfin schließlich, dass sich die Kleine sogar schon auf ein Geschwisterchen freuen darf. Und nun war es endlich so weit: Barron und Tessas zweites Baby ist auf der Welt!

Via Instagram gab die 28-Jährige die freudigen Nachrichten bekannt. Dazu postete sie unter anderem ein Foto aus dem Krankenhaus, auf dem das Neugeborene auf ihrer Brust liegt. Auch Milou hat ihren kleinen Bruder schon kennengelernt. Auf einem Foto küsst sie das Baby liebevoll auf die Stirn. "Willkommen auf der Welt unser kleiner Junge. Caspian Barron Hilton", schrieb Tessa zu dem Post und verriet damit auch den Namen des Kleinen. Am 4. September hat er das Licht der Welt erblickt.

In der Kommentarspalte tummeln sich bereits die Gratulanten. "Gratuliere, Mama! Ich freue mich so für dich", schrieb unter anderem die Autorin Nikki Martin. "So wunderschön! Ich gratuliere dir und deiner Familie", schloss sich ein Fan diesen Glückwünschen an.

Barron Hilton mit seiner Frau Tessa und seiner Tochter, April 2022

Tessa und Barron Hiltons Tochter mit ihrem kleinen Bruder

Tessa Hilton mit ihrem Sohn, September 2022

