Nach Babynews: Paris Hiltons Bruder schwärmt von Nichte!

Er freut sich für seine Schwester! Letzte Woche machte Paris Hilton (42) öffentlich: Sie ist erneut Mama geworden! Nach Söhnchen Phoenix durften sich die Hotelerbin und ihr Ehemann Carter Reum über eine Tochter freuen. An Thanksgiving überraschte das Paar ihre Familien mit der kleinen London. Nun spricht Paris' Bruder Barron erstmals öffentlich über seine Nichte – und kommt dabei richtig ins Schwärmen!

"Wir freuen uns so sehr für Paris", betont der Hotelerbe im Interview mit People. Laut Barron sei es der Traum von seiner Schwester, ihr kleines Mädchen endlich einkleiden zu können. "Sie wird so süß sein", schwärmt er. London durfte sich in den letzten Tagen schon über einige Geschenke von ihrem Onkel freuen. Der Hotelerbe verrät, dass er seiner Nichte bereits "ein paar kleine Kleider" besorgt hätte.

Auch Paris schwärmte kürzlich von ihrem Mutterglück. "Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin da ist", erzählte sie im Interview mit People. "Mein Leben fühlt sich so komplett an, weil ich erst meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen habe", fügte sie hinzu.

Instagram / C0AP860y_05 Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

Getty Images Barron Hilton, 2021

Getty Images Paris Hilton, Model

