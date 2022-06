Nicky Hilton (38) könnte im Moment wohl kaum glücklicher sein! Die Schwester von Paris Hilton (41) erwartet nämlich gerade mit ihrem Mann James Rothschild ihr drittes Kind. Allerdings ist das nicht der einzige Nachwuchs, der sich in der berühmten Familie auf den Weg macht: Auch Nickys Schwägerin Tessa Hilton (28) ist schwanger – und die beiden Frauen zelebrieren ihre Reise zum Kinderglück gemeinsam: Jetzt präsentierten Nicky und Tessa ihre Babybäuche in einem coolen Partnerlook!

Via Instagram teilte Nicky einen neuen Schnappschuss, auf dem sie gemeinsam mit Tessa am Pool entspannt – und dabei setzen sie ihre Bäuche perfekt in Szene: Auf dem Foto tragen die beiden schwangeren Hiltons nämlich einen eng anliegenden roten Badeanzug mit lilafarbenem Blumenmuster, der ihre Babykugeln perfekt betont. Zudem rundeten die beiden Ladys ihre Looks mit einem Strohhut ab. "Ich kann es kaum abwarten, dass sich die Cousins kennenlernen", brachte Nicky ihre Vorfreude zum Ausdruck.

Ob Nicky und Tessa ihre Babys dann auch ungefähr zur selben Zeit auf der Welt begrüßen dürfen, ist nicht bekannt. Allerdings dürfte es bei der Hotelerbin nicht mehr allzu lange dauern. Ihre Mutter Kathy Hilton (63) verriet nämlich schon Mitte Mai: "Es wird in den nächsten fünf oder sechs Wochen sein." Demnach könnte es sein, dass das Baby noch im Juni zur Welt kommt.

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton, die Schwester von Paris Hilton

Instagram / nickyhilton Nicky Hilton im Juni 2022

Getty Images Kathy und Nicky Hilton im Februar 2019 in New York

