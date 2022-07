Theaterlegende: Regisseur Peter Brook ist mit 97 verstorben

Es sind erneut traurige Nachrichten für die Theaterwelt! Peter Brook formulierte in seiner Jahrzehnte währenden Karriere eine völlig neue Sicht auf die Bühnenpraxis. Der in London geborene Regisseur fasste bereits in den 60er-Jahren in Essays seine Theater-Theorie zusammen – und brachte sie in zahlreichen gefeierten Aufführungen auf die Bühne. Jetzt gibt es traurige Neuigkeiten um den Briten: Denn Peter ist am Samstag im Alter von 97 Jahren verstorben.

Wie die französische Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf sein näheres Umfeld berichtete, sei die Theaterlegende in Paris gestorben. Dort hatte Peter seit den 1970er-Jahren gelebt. Zur genauen Todesursache wurden dabei keine Angaben gemacht. Die Familie des Regisseurs meldete sich bislang ebenfalls nicht zu Wort.

Vor wenigen Wochen hatte Peter in einem Pariser Theater noch auf der Bühne gestanden: Am 21. April feierte er nämlich mit dem "Tempest Project" Premiere im Théâtre des Bouffes du Nord. Es sollte die letzte in einer großen Karriere gewesen sein.

