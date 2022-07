"Echoes of the Rainbow"-Regisseur Alex Law mit 69 verstorben

Traurige Nachrichten aus der Filmwelt. Mit Filmen wie "An Autumn's Tale" hat sich der aus Hongkong stammende Regisseur Alex Law einen Namen gemacht. Oft arbeitete er mit seiner Partnerin Mabel Cheung Yuen-ting, die er in seiner Studienzeit kennengelernt hatte, zusammen. Seinen größten Erfolg feierte er mit dem Film "Echoes of the Rainbow", für den er unter anderem mit dem Hong Kong Film Award ausgezeichnet wurde. Doch nun machen tragische Neuigkeiten die Runde: Im Alter von 69 Jahren ist Alex gestorben.

Der Todesfall wurde gegenüber South China Morning Post bestätigt. Der Drehbuchautor und Filmemacher verstarb am Samstag in einem Krankenhaus. Zum Zeitpunkt seines Todes war angeblich seine Partnerin Mabel an Alex' Seite. Details wie eine Todesursache wurden allerdings nicht offiziell bekannt gegeben.

Offenbar litt der Regisseur aber schon seit mehreren Jahren an Herzproblemen, nachdem er aus diesem Grund immer wieder in ärztlicher Behandlung war. Quellen berichteten gegenüber The Standard, dass Alex am Samstagabend zu Hause Schmerzen in der Brust gehabt und einen Herzinfarkt erlitten habe.

Getty Images Alex Law bei den Hong Kong Film Awards im April 2010

Getty Images Alex Law und Mabel Cheung bei den London Film Festival Awards im Oktober 2015

K. Y. Cheng/SCMP/Newscom/The Mega Agency Alex Law bei den Hong Kong Film Awards im April 2010

