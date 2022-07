Missbrauchsvorwürfe: Paul Haggis vorerst aus Hausarrest frei

Wie geht es mit Paul Haggis (69) weiter? Vier Jahre nach den ersten Anklagen wurden erneut Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs laut! Die Anschuldigung: Der "Million Dollar Baby"-Autor, der sich aktuell auf einem Filmfestival in Italien befindet, soll eine britische Frau zu sexuellen Handlungen gezwungen haben – vor Ort wurde er von den italienischen Behörden in Ostuni festgenommen. Nun liegt ein neues Update vor: Paul wurde aus dem Hausarrest entlassen!

Seit dem 19. Juni befand sich Paul in einem Hotel in Süditalien in Polizeigewahrsam, nachdem eine Frau ihm vorgeworfen hatte, während seines Italien-Aufenthalts zwei Tage lang nicht-einvernehmlichen Sex mit ihr gehabt zu haben. Wie The Associated Press jetzt berichtete, ordnete ein italienischer Richter am vergangenen Montag Pauls Freilassung aus dem Hausarrest an! Dennoch muss die Staatsanwaltschaft jetzt entscheiden, ob sie ihre Ermittlungen wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung gegen den Kanadier fortsetzen wird.

Nach den Angaben seines Anwalts beteuert Paul seine "völlige Unschuld" – jegliche Beziehungen mit der Frau seien einvernehmlich gewesen. Lokalen Medienberichten zufolge lernte er seine Anklägerin erstmals im vergangenen April in Monte Carlo kennen – seitdem stand der 69-Jährige in regelmäßigem Kontakt mit ihr, was zu der Einladung führte, ihn auf der Italienreise zu begleiten.

Anzeige

fabio serino / ipa-agency.net/PA/ Action Press Paul Haggis in Italien vor Gericht, Juni 2022

Anzeige

Getty Images Paul Haggis im Oktober 2017 auf Mallorca

Anzeige

SIPA PRESS / ActionPress Paul Haggis im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de