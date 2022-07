"Wie ein Wal": So viel hat schwangere Kim Gloss zugenommen!

Kim Gloss (29) spricht ehrlich über ihren schwangeren Körper! Die schöne Influencerin erwartet derzeit ihre zweite Tochter – es wird der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Mann Alexander Beliaikin. Inzwischen steht die Geburt kurz bevor: Die Mama ist hochschwanger und trägt eine ganz schöne Murmel mit sich herum! Wie die meisten Mütter hat auch Kim in der Schwangerschaft zugenommen. Jetzt verriet sie, wie viel es inzwischen ist...

Im Rahmen einer Frage-Antwort-Runde auf Instagram enthüllte die 29-Jährige: Sie hat inzwischen 22 Kilo plus. "Und ich fühle mich übrigens auch wie ein Wal", ergänzte sie lachend. Deshalb sei sie "mehr als bereit" für die Geburt. Auch die aktuelle Hitze in Dubai trage nicht gerade zu ihrem Wohlbefinden bei. Wie hält Kim das bloß aus? "Am Ventilator hängen!", betonte die DSDS-Bekanntheit. "Dusche mich zwischendurch mehrmals täglich und auch nachts lauwarm und benutze ein Ice Duschgel."

Kims Kugel ist inzwischen sogar so groß, dass sie sich ständig Sprüche von Fremden anhören muss! "Du bist ja kurz vorm Platzen. Das sind doch Zwillinge. Aber nicht, dass die Fruchtblase gleich platzt", gab sie nur ein paar Beispiele. Deshalb überlege sie auch, bis zur Geburt nicht mehr rauszugehen.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im Mai 2022

