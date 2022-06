Po-Dusche: Schwangere Kim Gloss packt ihre Kliniktasche!

Kim Gloss (29) befindet sich auf den letzten Metern ihrer Schwangerschaft! Die einstige DSDS-Kandidatin – die bereits eine Tochter namens Amelia aus einer vorherigen Beziehung hat – und ihr Mann Alexander Beliaikin erwarten im Moment zum ersten Mal Nachwuchs: Auch dieses Mal darf sich die ehemalige Dschungelcamp-Bewohnerin wieder auf ein kleines Mädchen freuen. Inzwischen bereitet sich die Influencerin schon auf die Geburt vor: Kim hat ihre Kliniktasche gepackt – und darin befindet sich auch ein origineller Gegenstand!

In ihrer Instagram-Story gewährte Kim ihrer Community jetzt einen ehrlichen Einblick in ihren Koffer für die bevorstehende Geburt: Neben Stilleinlagen, Feuchttüchern, Kosmetik und Co. befindet sich auch ein ausgefallenes Produkt in ihrem Gepäck – nämlich eine Po-Dusche. "Nach dem Kaiserschnitt ist Duschen nicht drin – und damit fühlt man sich einfach wohler", erklärte die werdende Zweifach-Mama und betonte: "Man kann sich damit wenigstens untenrum duschen."

Natürlich hat Kim aber nicht nur Produkte für die Körperpflege eingepackt: Zusätzlich zu Einweg-Höschen, einem Still-Nachthemd und Still-BH und einem Outfit für den Nachhauseweg für sich selbst nimmt die Influencerin auch niedliche Strampler, eine Decke und Ausstattung für ihr Baby mit.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss und Alexander Beliaikin im Februar 2022

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im April 2022 in Dubai

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

