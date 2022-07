Zehn Monate alt: Cardi B teilt süße Fotos von Sohn Wave!

So süß: Wave Set Cephus ist schon zehn Monate alt! 2018 wurden die Rapperin Cardi B (29) und ihr Ehemann Offset (30) zum ersten Mal Eltern der kleinen Kulture Kiari (3). Im vergangenen November folgten dann die nächsten süßen News: Das Ehepaar erwartete ihr zweites gemeinsames Kind! Im vergangenen September war es dann endlich so weit – Kulture bekam einen kleinen Bruder. Jetzt teilte Cardi entzückende Schnappschüsse ihres jüngsten Kindes und zeigte: So groß ist Wave schon geworden!

Am vergangenen Montag teilte Cardi auf ihrem Instagram-Account süße Fotos ihres Sohnes: Auf den schnuckeligen Pics strahlt der Kleine mit einem grauen Schal auf dem Kopf in die Kamera. Während Wave zur improvisierten Mütze auf einigen Fotos eine blaue Jeans anhatte, trug Cardis Sprössling auf anderen Aufnahmen einen weißen Strampler. Unter die Bilderreihe schrieb die Zweifach-Mama "Alles Gute zum zehnten Monat, große Welle!" und spielte damit auf den Namen des Kleinen an.

Cardis rund 136 Millionen Follower sind begeistert von den Pics: "Ach du meine Güte, ist er süß!", hieß unter anderem in den Kommentaren. Auch sehen viele ihrer Fans in Waves niedlichem Gesicht die Ähnlichkeit zu seiner großen Schwester: "Ihr könnt mir nicht erzählen, dass das nicht Kulture ist", schrieb ein User ungläubig.

Instagram / iamcardib Kulture Kiari Cephus und Wave Set Cephus

Instagram / iamcardib Wave Set Cephus im Juli 2022

Instagram / iamcardib Cardi B und Offset mit ihren Kindern Kulture Kiari und Wave Set Cephus

