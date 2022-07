Filmwelt trauert: Regisseur Klaus Lemke wurde 81 Jahre alt

Traurige Nachrichten aus der Welt der Filme. Klaus Lemke führte Regie bei deutschen Kino-Kultfilmen wie "Arabische Nächte" aus dem Jahr 1979 oder dem Streifen "Berlin für Helden" von 2012. Mit "Rocker" und "Amore" gelang dem Filmemacher in den 1970er-Jahren dann sein großer Durchbruch. Sogar einen Bambi und einen Grimme-Preis räumte er ab. Doch jetzt müssen die Liebhaber seiner Streifen ganz stark sein: Jetzt ist er im Alter von 81 gestorben.

Wie stern berichtet, ist der eigensinnige Regisseur am Donnerstag verstorben. Von der traurigen Nachricht habe das Magazin aus informierten Kreisen erfahren. Die genaue Todesursache ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Außerdem galt Klaus als Entdecker von Iris Berben. Die Schauspielerin hatte 1969 in seinem Film "Brandstifter" mitgespielt. In dem gut einstündigen Streifen über die Studentenszene der 60er und 70er-Jahre hat sie damals die Rolle der Iris dargestellt.

Zudem war er ein großer Gegner der deutschen Filmfinanzierung, wie Bild berichtet. Demnach habe er die Förderung so sehr gehasst, dass er seine Mitarbeiter aus eigener Tasche bezahlte. Pro Drehtag soll Klaus jedem 50 Euro gezahlt haben.

Getty Images Klaus Lemke, Regisseur

