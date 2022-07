Liebes-Outing? Flamme packt Julian Claßen in den Schritt!

Julian Claßen (29) teilt schlüpfrige Clips zusammen mit seiner neuen Flamme! Der YouTuber und seine Partnerin Bibi Claßen (29) machten vor wenigen Monaten eine schockierende Nachricht öffentlich: Sie gehen von nun an getrennte Wege. Zuvor waren bereits pikante Bilder von der Blondine aufgetaucht, auf denen sie mit Timothy Hill knutscht. Inzwischen steht ihr Ex ihr flirttechnisch aber in nichts mehr nach: Seit wenigen Wochen turtelt der zweifache Vater offensiv mit der Schwimmerin Tanja Makarić. Jetzt legte Julian nach – und teilte ein Video, in dem Tanja ihm in den Schritt fasst!

In seiner Instagram-Story postete Julian einen Clip aus dem Pool, in dem er und seine Begleitung mit fruchtigen Drinks anstoßen. Obwohl die beiden sich im Wasser abkühlen, scheint die Stimmung ziemlich heiß zu sein: Die Beauty sucht offenbar den Körperkontakt zu dem Blogger und befummelt die Innenseite von seinem Oberschenkel.

Es ist nicht das erste Mal, dass Julian die Brünette auf seinen Social-Media-Kanälen zeigt. Erst am Dienstag teilte der 29-Jährige eine Aufnahme aus einem Restaurant, auf denen deutlich Tanjas Hand zu sehen ist. Folgt nun etwa bald auch ein offizielles Liebes-Outing?

Instagram / julienco_ Tanja Makarić und Julian Claßen

Getty Images Julian und Bibi Claßen im Oktober 2015

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Mai 2022

