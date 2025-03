Verdächtiger Ring: Sind Julian Claßen und Palina verlobt?

Julian Claßen (31) und seine Palina bringen die Gerüchteküche kräftig zum Brodeln: In einer aktuellen Instagram-Story postet der Influencer einen auffälligen Schnappschuss: Auf diesem hält er die Hand seiner Freundin, während vor ihnen zwei eisgekühlte Cocktails stehen. Dabei sticht vor allem der funkelnde Klunker an ihrem Ringfinger ins Auge. Könnte es sein, dass Julian seiner Herzdame die Frage aller Fragen gestellt hat?

Bislang lässt der 31-Jährige das Foto unkommentiert. Seine Partnerin äußert sich auf ihrem Social-Media-Account ebenso wenig dazu – den silbernen Ring trägt sie dennoch in jeder Story voller Stolz. Die Fans der beiden würden ihnen das Liebesglück offenbar von Herzen gönnen. Unter gemeinsamen Beiträgen finden sich immer wieder schwärmende Kommentare wie "Traumpaar" oder "Ihr seid ein wunderschönes Paar".

Im November 2024 machte Julian seine Beziehung zu Palina mit einem süßen Posting im Internet öffentlich. Seither scheint es für die beiden wie am Schnürchen zu laufen. Im vergangenen Monat verkündeten sie ein gemeinsames Hausprojekt. "Es gibt Neuigkeiten: Wir haben ein Projekt geplant. [...] Wir wollen ein Haus kaufen und es komplett umbauen – renovieren, sanieren, möblieren", erklärte Julian freudig. Palina schloss sich an und meinte: "Das ist so verrückt."

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Hände von Julian Claßen und Palina, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / julienco_ Julian Claßen und Palina, Influencer

Anzeige Anzeige

Anzeige