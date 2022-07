Hinweis: Macht Julian Claßen neue Beziehung bald offiziell?

Teilt Julian Claßen (29) sein neues Liebesglück bald endlich auch mit seinen Fans? Der YouTuber und seine Frau Bibi (29) hatten im Mai nach 13 gemeinsamen Jahren ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Nach der Trennung blieben die Eltern von zwei Kindern aber offenbar nicht lange alleine. Während die Blondine mit dem Hottie Timothy Hill turtelt, scheint Julian Gefallen an der Schwimmerin Tanja Makarić gefunden zu haben. Machen die beiden ihre Liebe nun bald endlich offiziell?

In seiner Instagram-Story meldete sich der Kölner jetzt aus seinem Urlaub zu Wort. Dabei erzählte er seinen Fans, was er sich im Restaurant bestellt hat. Doch ein Detail in dem Clip sorgte dabei für ganz besonders viel Aufmerksamkeit: Es ist deutlich zu erkennen, dass eine Person mit langen, pastellgrünen Fingernägeln seine Schulter berührt. Und tatsächlich: Bei genauerem Betrachten fällt sofort auf, dass Tanja ihre Nägel momentan in derselben Farbe trägt.

Erst vor wenigen Tagen hatten der 29-Jährige und die Beauty die Liebesgerüchte selbst angeheizt. Auf seinem Social-Media-Account veröffentlichte Julian ein paar Schnappschüsse, auf denen er in seinem Ferienhaus in Spanien zu sehen ist. Tanja kommentierte das Posting mit einem weißen Herzen.

Instagram / julienco_ Julian Claßen im Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Juli 2022

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Social-Media-Star

