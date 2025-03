Davor hat Julian Claßens Freundin Palina am meisten Angst

Julian Claßens (31) Freundin Palina steht noch nicht sehr lange als Influencerin in der Öffentlichkeit. Trotzdem hat sie sich über die vergangenen Monate schon eine sehr große Community auf Instagram aufgebaut. Damit ihre Follower sie besser kennenlernen können, beantwortet sie in ihrer Story immer wieder Fragen. Diesmal widmet sie sich ihren größten Ängsten – denn davon hat Palina einige, wie sie aufzählt: "Spinnen, wenn FaceApp mich als Mann erkennt, Höhe und mit dem Auto einparken. Ich kann das nicht so gut", scherzt die Beauty.

Mittlerweile scheint sie sich eine große Fanbase erarbeitet zu haben. Unter ihren Bildern findet man fast nichts außer Komplimenten und Herzchen-Emojis. Und auch die treuen Fans ihres Partners scheinen sie mittlerweile gut zu akzeptieren. Viele schwärmen vor allem von Palina und Julian als Paar – doch dem war nicht immer so. Zu Beginn ihrer Beziehung musste sich Palina ziemlich viel Kritik aussetzen. Damals wurde ihr noch entgegengeworfen, sie würde Julian nur ausnutzen, um selbst berühmt zu werden.

Im November des vergangenen Jahres haben Julian und Palina ihre Beziehung öffentlich gemacht. Seitdem läuft es zwischen den beiden so blendend, dass sie auch beruflich zusammen durchstarten möchten. Mitte Februar gaben sie es bekannt: Sie haben ein gemeinsames Haus gekauft. "Wir haben ein Projekt geplant. [...] Wir wollen ein Haus kaufen und es komplett umbauen – renovieren, sanieren, möblieren", hieß es damals. Wie Julian erklärte, wollen sie allerdings nicht zusammen da einziehen. "Wir sehen es eher als neues Standbein und möchten uns auch in diesem Bereich verwirklichen", erklärte er.

Instagram / palinamin Influencerin Palina, Februar 2025

Getty Images Julian Claßen mit seiner Partnerin Palina beim Bambi 2024

