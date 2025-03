Nette Summe: Bibi und Julian Claßens Villa wurde inseriert

Eine lange Zeit nannten Bibi Heinicke (32) und ihr Ex-Partner Julian Claßen (31) die Kölner Villa ihr Eigen. Mittlerweile wohnt allerdings keiner der Influencer mehr in diesem Anwesen und wird das wohl auch in Zukunft nicht mehr tun. Denn ein Inserat auf der Immobilien-Plattform immobilienscout24.de verrät nun, dass die luxuriöse Bleibe zum Verkauf angeboten wird. Aktuell müsste der neue Besitzer 4.499.000 Euro für das Schmuckstück in einem gehobenen Viertel der nordrhein-westfälischen Stadt hinblättern.

Doch für dieses nette Sümmchen wird dem Käufer auch einiges geboten: Über drei Etagen erstrecken sich fünf Schlafzimmer und vier Bäder. Zusätzlich erwartet den zukünftigen Eigentümer ein komplett ausgebautes Untergeschoss. Neben dem modernen Indoor-Pool gibt es eine Sauna sowie eine Hausbar und einen Billardtisch. Obendrauf gibt es ein Smarthome-System. Mit einer Grundstücksfläche von 590 Quadratmetern und einer Wohnfläche von 450 Quadratmetern bietet das Anwesen zudem jede Menge Platz.

Bibi und Julian galten jahrelang als das Traumpaar der YouTube-Szene. Seit 2009 gingen die beiden gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2018 gaben sie sich im Rahmen einer romantischen Zeremonie sogar das Jawort. Das Liebesglück wurde von ihren zwei Kindern Emily und Lio gekrönt. Doch vor rund drei Jahren folgte die überraschende Bekanntgabe der Trennung. Mittlerweile sind Bibi und Julian wieder glücklich an neue Partner vergeben.

Getty Images Julian und Bianca Claßen im November 2016

Instagram / diego.fossa Bibi Heinicke, Februar 2025

