Nach Attentat auf Straße: Japans Ex-Regierungschef ist tot

Shinzō Abe wurde plötzlich aus dem Leben gerissen. Von 2012 bis 2020 war der Politiker der Premierminister von Japan. Damit war er der am längsten amtierende Premierminister des Landes. Er war vor allem für seinen Rechtskurs bekannt. Vor zwei Jahren musste er aufgrund eines Darmleidens als Regierungschef zurücktreten, nahm jedoch weiterhin Einfluss auf die Regierungspolitik. Jetzt erreicht die Welt eine Schocknachricht: Shinzō Abe wurde bei einem Anschlag tödlich verletzt.

Wie unter anderem die Tagesschau berichtet, wurde Abe am Freitagvormittag in der japanischen Großstadt Nara während eines Wahlkampfauftrittes angeschossen. Nachdem ihn zwei Kugeln von hinten am Hals und an der Brust getroffen hatten, sei er zusammengebrochen, aber noch bei Bewusstsein gewesen. Er wurde umgehend mit einem Helikopter in ein Krankenhaus transportiert. Dort erlag der 67-Jährige dann seinen schweren Verletzungen.

Auch über den mutmaßlichen Angreifer sind einige Informationen bekannt. Es soll sich laut NHK um einen 41-jährigen Japaner handeln, der einst Mitglied des japanischen Militärs gewesen sei. Die Tat sei politisch motiviert gewesen. Das Gewehr soll er selbst gebastelt haben. Der Mann wurde noch am Tatort festgenommen.

Getty Images Shinzō Abe, Politiker

Getty Images Der G7-Gipfel in Charlevoix, Kanada

Getty Images Shinzō Abe im April 2019

