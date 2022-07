Nach Daniel: Jan Köppen wird neuer Dschungelcamp-Moderator

Gute Nachrichten für Dschungelcamp-Fans. Über neun Jahre moderierte Daniel Hartwich (43) an der Seite von Sonja Zietlow (54) das RTL-Format "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Im Februar bestätigte der Sender dann die Gerüchte, dass der beliebte Moderator aus familiären Gründen das Dschungelcamp nicht länger moderieren wird. Jetzt gab der Sender endlich bekannt: Dieses bekannte RTL-Gesicht wird Daniels Nachfolger!

Wie RTL nun in einer Pressemitteilung offenbarte, wird Jan Köppen (39) den Job an der Seite von Sonja ausfüllen. "Endlich Dschungel! Ich dachte, Tante RTL klopft nie an und fragt", scherzte der "Take me out"-Moderator gegenüber dem TV-Sender. Jan betonte, dass er sich wahnsinnig auf die Show freut und ergänzte: "Das größte deutsche TV-Lagerfeuer – und natürlich meine hochgeschätzte Kollegin Sonja." Der 39-Jährige witzelte: "Nie wieder frieren im Januar!"

Auch Sonja zeigte sich optimistisch. "Über Jans Hängebrücken-Tauglichkeit mache ich mir dank seiner 'Ninja Warrior'-Moderation keine Sorgen", sagte sie laut der Pressemitteilung und erklärte, dass er sich als "dschungeltauglich" bezeichnen darf, wenn er zudem noch mit wenig Schlaf, Nachtschichten und ihrer Wenigkeit zurechtkommt. "Aber ganz ehrlich? Er hat auch Frank Buschmann (57) überlebt und Dschungelchef [Markus] Küttner weiß schon, was er tut. Ein super Kollege, das wird toll", fasste die 53-Jährige zusammen.

RTL / Stefan Menne Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, TV-Moderatoren

TVNOW / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Sonja Zietlow

Getty Images Jan Köppen als Ersatz-Moderator bei "Let's Dance"

