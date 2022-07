Bekah Martinez und ihr Freund Grayston haben sich verlobt!

Bekah Martinez (27) hat "Ja" gesagt! Seit 2018 ist die ehemalige Teilnehmerin der US-amerikanischen Version von Der Bachelor nun schon mit ihrem Partner Grayston Leonard zusammen. Gemeinsam hat das Paar auch zwei Kinder: die kleine Ruth und ihren Bruder Franklin. Im Netz zeigt die brünette Beauty immer wieder, wie glücklich der 33-Jährige sie macht. Nun hatte sie freudige Neuigkeiten für ihre Fans: Grayson und Bekah haben sich verlobt.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die zweifache Mama nun zwei Schnappschüsse, mit denen sie die großen News bekannt gab. Während Bekah auf dem ersten Foto ausgelassen zu lachen scheint, küsst sich das Paar auf der zweiten Aufnahme innig. Auch einen ersten Blick auf ihren Verlobungsring gewährte die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin ihrer Community bereits. Auf beiden Bildern hält sie das Schmuckstück prominent in die Kamera. "Ja", kommentierte die 27-Jährige den Post, den sie schlicht mit einem Herz versah.

Unter den Aufnahmen gratulierten der Influencerin dann auch jede Menge Fans und Freunde zu ihrem Liebesglück. So schrieb die Musikerin Lo Beeston beispielsweise "Hör auf! Ich habe gerade Tränen in den Augen. [...] Ich freue mich so für euch beide". "Lieb's... ich freue mich so wahnsinnig für euch" oder "Oh mein Gott, yay", lauteten weitere begeisterte Kommentare.

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrem Freund Grayston Leonard und ihren beiden Kindern, 2020

Instagram / bekah Grayston Leonard und Bekah Martinez im Mai 2022

Instagram / bekah Grayston Leonard und Bekah Martinez mit ihren Kindern Ruth und Franklin

