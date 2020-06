Bekah Martinez und ihr Freund Grayston Leonard haben eine Entscheidung gefällt! Am vergangenen Wochenende begrüßte das Paar sein zweites Kind auf der Welt. Bei der Namenswahl des Neugeborenen kamen die ehemalige Teilnehmerin der US-Bachelor-Version und ihr Partner allerdings ins Straucheln – die Auswahl sei einfach zu groß. Vier Tage nach der Geburt hatte der Kleine deshalb noch immer keinen Namen. Jetzt sind sich die beiden allerdings einig, wie der Kleine künftig heißen soll!

"Wir haben fünf Tage gebraucht, aber dieses Baby hat einen Namen", teilte Bekah nun stolz via Instagram mit. Die Aufnahme zeigt den Sohnemann schlafend in ein Tuch gewickelt in seiner Wiege. Mit einem Namensschild lüften die 25-Jährige und ihr Liebster endlich das Geheimnis um den Namen des Sprösslings: Franklin James! Welche weiteren Namen noch zur Auswahl standen, behielt die TV-Bekanntheit allerdings für sich. Stattdessen freut sie sich über jede freie Minute mit dem kleinen Knirps: "Willkommen auf der Welt, Frankie J!"

Auch Schwesterchen Ruth Ray De La Cruz hieß seinen kleinen Bruder bereits willkommen. Auf einem der ersten Schnappschüsse kurze Zeit nach der Geburt hält das 16 Monate alte Mädchen sein Geschwisterchen mit Mamas Hilfe im Arm und streichelt dem Baby liebevoll über den Kopf.

Anzeige

Instagram / bekah Kind von US-Bachelor-Kandidatin Bekah Martinez, Juni 2020

Anzeige

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrer Tochter Ruth im Mai 2020

Anzeige

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrem Freund und der gemeinsamen Tochter, Mai 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de