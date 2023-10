Baby Nummer drei: Bekah Martinez ist wieder Mama geworden

Bekah Martinez (28) ist jetzt dreifache Mama! Die US-Amerikanerin war vor allem durch ihre Teilnahme an der US-Version von Der Bachelor bekannt geworden. Ihre große Liebe hatte sie aber in ihrem Partner Grayston Leonard gefunden. Mit ihm hatte sie auch schon zweimal Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. Im April verkündete sie dann stolz ihre dritte Schwangerschaft. Und nun ist es so weit: Bekah und Grayston sind wieder Eltern geworden.

Bei Instagram verkündet die Reality-TV-Darstellerin stolz die Ankunft ihres neuesten Familienzuwachses. In einem kleinen Video liest ihre Tochter Ruth in einem Buch, das den Titel "Das neue Baby" trägt – und dann schwenkt die Kamera auf den kleinen Wonneproppen, der friedlich neben seinen Geschwistern schlummert. "Geboren am Morgen des Geburtstages seines Daddys, 28. September", verrät die frischgebackene Dreifach-Mama auch das Geburtsdatum. Wie der Kleine heißt, gibt Bekah aber noch nicht preis.

Etwa ein Jahr bevor Bekah zum dritten Mal schwanger wurde, beglückten sie und ihr Liebster ihre Fans aber mit anderen süßen Neuigkeiten. Grayston stellte ihr die Frage aller Fragen – und hielt um ihre Hand an. Auf den Bildern im Netz präsentiert die 28-Jährige ihrer Community stolz ihren Verlobungsring und kommentierte den Schnappschuss mit einem schlichten "Ja".

Instagram / bekah Bekah Martinez' neugeborener Sohn

Instagram / bekah Grayston Leonard und Bekah Martinez mit ihren Kindern Ruth und Franklin

Instagram / bekah Bekah Martinez mit ihrem Freund Grayston Leonard im Dezember 2020

